الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السوداني» يؤكد على الاستعداد لتطوير العلاقات مع السعودية بمجال الاقتصاد والاستثمار

السوداني
السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الاستعداد لتطوير العلاقات بين العراق والسعودية خصوصاً بمجال الاقتصاد والاستثمار.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني التقى، مساء اليوم، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين.

وأكد السوداني "أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة"، كما أعرب عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصًا في مجال الاقتصاد والاستثمار.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات.

السوداني والشرق الاوسط 

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب مشاركته في القمة العربية - الصينية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض أن العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب.

وقال السوداني في تغريدة وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): "انطلاقاً من إيماننا بقدرات العراق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي ومكانته الكبيرة على خريطة الحضارة، شاركنا في أعمال القمة العربية الصينية، التي كانت مناسَبة لتأكيد رغبتنا الجادّة في تجسير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء العرب والأصدقاء الصينيين، بما يعود بالنفع على مواطنينا".

وأضاف، أن" العراق بثقله وإمكاناته قادر على أن يكون منطقة تلاق بين الشرق والغرب، وحكومتنا عازمة على تأسيس شراكات حقيقية والإفادة من تجارب المنطقة والعالم في الاقتصاد والتنمية".

العراق شياع السوداني السعودية القمة

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