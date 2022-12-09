تشغيل محطة تحلية مياة جوفية بقدرة 50 مترا مكعبا بمدينة برانى

قال الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة بمطروح، في بيان إعلامي له، إنه تم بالتعاون مع نادي روتاري الرمل ومطروح ومركز التنمية المستدامة بمطروح تشغيل محطة تحلية مياه جوفية بقدرة 50 مترا مكعبا بقرية أبو سطيل مركز سيدي براني؛ لتخدم نحو 5000 مواطن بالقرية.

وقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح من خلال نادي روتاري مطروح والرمل، وكذلك لجهود مركز التنمية المستدامة في الدعم الفني وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة بالتعاون مع محافظة مطروح لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة في أقصى القرى والتجمعات الصحراوية البعيدة.

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