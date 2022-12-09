هنيدي ورامز جلال.. تنافس شرس بين نجوم الصف الأول بأفلام رأس السنة

بدأ العد التنازلي لحلول عام 2023 الجديد، ويحرص دائمًا نجوم الفن وصناع السينما على صنع أعمال سينمائية جديدة لطرحها بموسم رأس السنة، خاصة وأن الجمهور يحتفل على طريقته الخاصة بحلول عام جديد وذلك بحضور الأفلام المختلفة والمنوعة، وتشهد السينما هذا العام انتعاشة قوية ومنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول الذين أعلنوا عن طرح أعمالهم السينمائية خلال الفترة المقبلة سواء برأس السنة الجديدة أو إجازة منتصف العام.

نبيل الجميل اخصائي التجميل

أعلن صناع فيلم “د.نبيل الجميل اخصائي التجميل” عن موعد طرح العمل ليكون يوم 28 ديسمر المقبل، ويعتبر الفيلم أول إنتاج لابنة الفنان محمد هنيدى سينمائيًا، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغنى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد هنيدى شخصية طبيب تجميل يدعى نبيل، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات.

شلبي

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة روبي موعد طرح فيلمهما الجديد “شلبي” ليكون يوم 4 يناير من العام المقبل، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى “شلبي” يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.

والعمل من بطولة روبي، بيومي فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

أخي فوق الشجرة

شوق الفنان رامز جلال جمهوره بطرح بوستر دعائي منذ فترة طويلة لفيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة”، ليعلن أخيرًا موعد طرح العمل يوم 4 يناير من العام المقبل، وذلك بعدما تم الانتهاء من الفيلم وطرح الأفيش الأول.

وظهر رامز جلال على البوستر بوزن ممتلئ يجلس على شجرة، وكان يحمل العمل اسم “نصي الحلو” أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

مطرح مطروح

أعلن المنتج محمد السبكي عن طرح فيلم “مطرح مطروح” خلال منتصف شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي خلال فترة الأربعينيات حول موظف حكومي وشقيقه، وهو بطولة النجم محمود حميدة، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، شيماء سيف، محمد السعدني، شريف ثروت، والعمل من تأليف محمد عز، ومن إخراج وائل إحسان، وسكوت آدكينز الشهير ببويكا في ثاني ظهور له في السينما المصرية بعدما قدم فيلم حرب كرموز.

جروب الماميز

استقر صناع الفيلم على طرحه في دور العرض يوم 28 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما قام بطرح البوسترات الدعائية خلال الفترة الماضية.

ويشارك في فيلم “جروب الماميز” عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من قصة وإنتاج عمرو رشيدي، وتأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح، وتدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى إنشاؤه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهن.