سترلينج يعود لتدريبات منتخب إنجلترا قبل مواجهة فرنسا

عاد رحيم سترلينج، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للتدريبات عشية مواجهة دور الثمانية في بطولة كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي.

ولم يشارك سترلينج في مباراة دور الـ16 أمام منتخب السنغال بسبب مخاوف بشأن سلامة عائلته عقب حادث في منزله بمقاطعة سري.

وعاد سترلينج للملكة المتحدة للتعامل مع الأمر، ولكنه عاد للمنتخب الإنجليزي اليوم الجمعة، حيث يرفع المنتخب الإنجليزي من استعداداته لمواجهة المنتخب الفرنسي.

وكان سترلينج جزءا من الـ25 لاعبا الذين تدربوا مساء اليوم في ملعب الوكرة.

وانضم مع سترلينج في الحصة التدريبية ديكلان رايس وجون ستونز، حيث كانت هناك شكوك حول جاهزيتهما للحاق بالمباراة.

وشارك كالوم ويلسون في المران بعد أن شفي من شد عضلي هذا الأسبوع.