نقابة الصحفيين تعلن أسماء الدفعة الرابعة للمتقدمين للجنة التدريب

قررت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، إطلاق الدورة التدريبية الرابعة للمتقدمين للجنة القيد «الدفعة الرابعة»، السبت القادم الموافق 17 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2022.

وتتضمن الدورة البرامج التدريبية التالية:

ـ اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية.

ـ اللغة الإنجليزية للأغراض الصحفية.

ـ التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية.

ـ مهارات الكتابة الرقمية «صناعة المحتوى الرقمي - تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news - الأمان الرقمي - الإعلام وصناعة الوعي القومي».

- مهارات الحاسب الآلي.

وجاءت أسماء المرشحين للجنة التدريب الدفعة الرابعة كالآتى:

1- أحمد رجب عبدالقادر عبدالباسط الفجر

2- أحمد سليمان محمود سليمان البوابة

3- أحمد محمد كامل عبدالغني النهار

4- إسلام جمال محمد حسن الدستور

5- إيمان محمد حسين عمر البورصة

6- أيمن مصطفى يونس علي صوت البـلد

7- إيناس حمدي علي خيرى البوابة

8- بلال أحمد زكي عبدالمنعم الفجر

9- بيشوى ماهر كامل أبادير المصرى اليوم

10- حافظ مدحت حافظ راتب الفجر

11- حسام الدين عبدالله محمود زيدان الفجر

12- حسن محمد إبراهيم بيومى النهار

13- دعاء البرعي محمد أبوالمجد البورصة

14- رشا ماهر محمود محمد صوت البـلد

15- رغدة خالد صالح عثمان الوفـد

16- سارة أحمد محمد أحمد الدستور

17- سامح أحمد شحاتة أحمد الفجر

18- شادى أمير أحمد السيد قورة وكالة رويترز

19- شريف أحمد علي محمود الجارحي البورصة

20- شيماء إبراهيم منصور إبراهيم اليوم السابع

21- طارق حسنين عاشور حسنين الدستور

22- عمرو عبدالعاطي السيد السيد الفجر

23- عمرو محمد محمد توفيق محمد فرج المصرى اليوم

24- غادة خالد السيد أمين الدستور

25- كريم عبدالمنعم كيلاني عبدالعزيز البوابة

26- ماريان عيد إبراهيم جورجي الفجر

27- محمد جمال الدين أحمد الطريـــــــــــق

28- محمد حامد مصطفى عامر البوابة

29- محمد عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف الوفـــــــــــد

30- محمد عصام الدين مأمون يوسف الفجر

31- محمد مجدي محمد سعيد الدستور

32- محمد محمد محمد أحمد النهار

33- محمد محمود حسن ثابت الدستور

34- محمد نبيل سعد محمد الفجر

35- محمد يسري سيد عبدالحميد البوابة

36- محمود حسني محمود محمد النهار

37- محمود عبدالله تهامى حسين البـــــــــــــــوابة

38- محمود عبدالوارث بسطاوى أحمد المصرى اليوم

39- محمود فوزى عبدالكريم متولى البـــــــــــــــوابة

40- محمود محمد رأفت الغريب السيد الكرامـــــــــــة

41- محمود محمد زكى إبراهيم المصرى اليوم

42- محمود محمد سلامة إبراهيم الطريـــــــــــق

43- محمود محمد عبدالعزيز على حسن زعتر الكرامـــــــــــة

44- محمود مصطفى حافظ أبوطالب الطريـــــــــــق

45- مرام ممتاز محمد على الكرامـــــــــــة

46- مروى صبرى إمام عبدالعزيز الشرق الأوسط

47- مريم محمد العشماوى نصر عشماوى البـــــــــــــــوابة

48- مصطفى إبراهيم جابر إبراهيم اليوم السابع

49- مصطفى السيد صابر السيد الفجــــــــــــــر

50- مصطفى سراج الدين عبدالحميد مكى الكرامـــــــــــة

51- مصطفى سلامة عبد اللاه أحمد فراج الوفـــــــــــد

52- مصطفى عبد الرحمن صديق عبد اللاه الطريـــــــــــق

53- مصطفى عصام محمد محمود حافظ الوفـــــــــــد

54- مصطفى محمد سعد محمود بكر الشـــــــــروق

55- مصطفى محمد صلاح محمد البـــــــــــــــوابة

56- مصطفى محمد نجيب محمد إسماعيل الوفـــــــــــد

57- مصطفى محمود أحمد عبدالعزيز الطريـــــــــــق

58- مصطفى محمود سعد محمد الديب الفجر

59- منار إبراهيم علي إبراهيم الدستور

60- منار أحمد حامد إسماعيل الدستور

61- منة الله أحمد محمد صادق عطوة الوفـــــــــــد

62- منى على سيد عيسوى الوفـــــــــــد

63- منى محمد رجب عبدالعزيز الطريـــــــــــق

64- مى مجدى عبدالعاطى متولى صوت البـلد

65- ميادة جلال عبدالمنعم مصطفى سعيد الوفـــــــــــد

66- ميرنا ماجد منير إسحاق البوابة

67- مينا صلاح سالم نافع الطريـــــــــــق

68- نرمين إبراهيم محمود عبدالله الجلاد الطريـــــــــــق

69- نصر عبدالجليل مصطفى اللقانى الوفـــــــــــد

70- نعمات مدحت معروف أنور الدســــــــــتور

71- نهى عبدالصبور خليفة رضوان فيتــــــــــــــو

72- نهى محمد محمود محمود الفجــــــــــــــر

73- نهاد محمد محمد إبراهيم الشـــــــــروق

74- نهى عبدالرحمن حسنين أحمد محمد صوت البـلد

75- نهى زكريا محمود فؤاد السيد وكالة رويترز

76- نورا بندارى عبدالحميد فايد البـــــــــــــــوابة

77- نورا عبدالوهاب عبدالمجيد مناع الكرامـــــــــــة

78- نوران شريف أحمد خيرى إسماعيل الوفـــــــــــد

79- نورهان فضل طه حماد الوفـــــــــــد

80- نورهان مرسى حسين محمد أبوجريشة مجلة ميكى

81- نيرة عبدالله محمود إبراهيم وكالة رويترز

82- هاجر محمد عامر الفقى الفجــــــــــــــر

83- هالة العوضى توفيق أحمد النهار

84- هالة سعيد عباس خليل المشـــــــــــهد

85- هانى سعد عبدالغنى ضبش الكرامـــــــــــة

86- هبة الله سعيد محمد محمد شعيب فيتــــــــــــــو

87- هبة الله محمد محمود مصطفى المصرى اليوم

88- هبة فؤاد محمد عبدالرحمن الدستور

89- هبة محمد أحمد رمضان الطريـــــــــــق

90- هدى أيمن عبدالفتاح على محمد زيدان الوفـــــــــــد

91- هدى علي منصور منصور صوت البـلد

92- هدير حمزة فرج حماد الفجــــــــــــــر

93- هدير محمد عبدالعزيز إبراهيم عمارة مجلة ميكى

94- هديل ممدوح شفيق زكى هلال سالم الشـــــــــروق

95- همسة عطية محمد هلال النهار

96- هند فؤاد يوسف أحمد الفجــــــــــــــر

97- هيثم حامد محمد حامد المصرى اليوم

98- وائل الحسينى أحمد بدران عالم رقمي

99- وائل ثابت محمد محمد الطريـــــــــــق

100- وفاء بسيونى محمد بسيونى البـــــــــــــــوابة

101- وفاء حسن أحمد محمد فيتــــــــــــــو

102- وفاء عبدالرازق أمين على البـــــــــــــــوابة

103- ولاء شعبان أحمد محمد النجار الطريـــــــــــق

104- وليد بدرى سيد يونس صوت البـلد

105- وليد خليل على حنفى الوفـــــــــــد

106- وليد محمد صالح محمد المصرى اليوم

107- يارا أحمد خيرى عبدالغفار الفجــــــــــــــر

108- ياسر محمود محمد محمود الوطـــــــــن

109- ياسمين حمادة السيد أحمد الطريـــــــــــق

110- ياسمين محمد عليوة حسنين الفجــــــــــــــر

111- ياسمين يحيى سعد على الفجــــــــــــــر

112- يحيى أحمد إسماعيل محمد البـــــــــــــــوابة

113- يحيى خلف عبدالعليم محمد منصور وكالة رويترز

114) يمنى إيهاب فتحى محمد خضر وكالة رويترز