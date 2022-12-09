الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المنفى: نطمح لتدخل الصين دعمًا لاستقرار ليبيا

محمد يونس المنفي
محمد يونس المنفي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، إن التطورات الاقتصادية والسياسية تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية والابتعاد عن القوالب التقليدية الجامدة التي حكمت العلاقات السياسية والاقتصادية.

ولفت «المنفي» خلال كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة بالرياض، إلى أن الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين من حيث حجم التبادل التجاري والمورد الأول للنفط إلى الصين.  

وأردف: «نطمح أن تلعب الصين دورًا يناسب ثقلها الدولي، من أجل استقرار ليبيا، كما نطمح لدوران عجلة التنمية وعودة الشركات الصينية للعمل في البنية التحتية والتطور العمراني الذي انطلق في 2010 وتوقف بسبب التغير السياسي وعدم الاستقرار».

واختتم كلمته، مؤكدًا أن ليبيا احتفلت منذ أيام بالقضاء على الإرهاب وتمكنت من تحقيق الأمن والاستقرار، مما انعكس إيجابيًا على استئناف إنتاج النفط والغاز بطاقته الطبيعية، وشجع العديد من الشركات الأجنبية على مزاولة نشاطها في هذا القطاع.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الشركات الصينية ليبيا القضاء على الارهاب المنفى

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