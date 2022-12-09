الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: القمم الصينية فى السعودية بوادر مستقبل مشترك بين الدول العربية والصين

النائب مصطفي سالمان
النائب مصطفي سالمان

قال النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن القمم الصينية الثلاث المقامة فى السعودية التى تشارك بها مصر، وبحضور الرئيس الصينى، شى جين بينغ، تأتي لوضع بوادر مستقبل مشترك بين الدول العربية والصين.

وأعرب النائب النائب مصطفي سالمان، عن تطلعه للعمل المشترك بين مصر والصين خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ، إشادة  الرئيس الصينى، شى جين بينغ، بدور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين في إقامة شراكة صينية عربي، مما يؤكد ثقل الدور الإقليمي والدولي لمصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، ببيان قادة دول مجلس التعاون الخليجي على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس السيسى فى المحافل الإقليمية والدولية، تؤكد ريادة مصر وثقلها الدبلوماسى وقدرتها على التعاطي مع كل المعطيات الخارجية الطارئة، وأن تحركات الرئاسة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة في المحيط الإقليمي والدولي.

النائب مصطفى سالمان مجلس التعاون الأمن المائي مصر والسودان الأمن القومي العربي السيسي الاستثمارات

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