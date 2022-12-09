الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس التونسى: لن ينعم العالم بالسلام دون تنمية عادلة وإزالة لأسباب الفقر

قيس سعيد
قيس سعيد

استهل الرئيس التونسي قيس سعيد، كلمته في القمة العربية الصينية، بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافة القمة العربية الصينية الأولى.

وأكد قيس سعيد، خلال كلمته، أنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام للجميع في غياب تنمية عادلة في كل المستويات، كما أكد ضرورة إزالة الفقر من مختلف بلدان العالم.

وأضاف الرئيس التونسي: "عانت الإنسانية كلها طويلًا من التوزيع غير العادل للثروات، وعانت من الحروب والمجاعات وما زالت تسفك الدماء، ولا يزال الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، وشعوب يموت منها عشرات الآلاف من الجوع والعطش، فضلًا عن الحروب الأهلية والإرهاب الذي لا يجد أفضل من هذه الأوضاع ليزداد وحشية".

وأردف: “كثير من البلدان في العالم، لا تزال بعد 6 عقود من استقلالها توصف بأنها نامية، لكنها لم تنم، وتوصف أنها فقيرة وازداد الفقر فيها انتشارًا، وازداد بشاعة.. إلى متى ستبقى في طريقها المسدودة نحو النمو، وأين يصير العالم كله لو بقيت أسباب الفقر قائمة؟”.

وتابع: "الإنسان هو الإنسان في كل مكان، له نفس الحقوق في كل مكان وفي كل الأوطان، التنمية في هذه المرحلة يجب أن تكون حقيقية ملموسة في العالم بأسره".  

الرئيس الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماع القمة العربية القمة العربية الصينية

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