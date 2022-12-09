الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الوزير الأول الجزائرى: الصين الشريك التجارى الأول للدول العربية

أيمن عبد الرحمن،
أيمن عبد الرحمن، الوزير الأول الجزائري

وجه أيمن عبد الرحمن، الوزير الأول الجزائري، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في السعودية.

وأضاف الوزير الأول الجزائري خلال كلمته بفعاليات القمة العربية الصينية الأولى، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض الجمعة، أن هذه القمة تعد بمثابة خطوة جديدة في مسار بناء شراكة استراتيجية بين الصين والدول العربية، مبينة على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والنمو المشترك.

الوزير الأول الجزائرى: السلام والانفتاح والتسامح سمة العلاقة بين الصين والعرب

وأكد أن السلام والانفتاح والتسامح والتعاون هى السمة البارزة للتواصل بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الصين لم تتردد في دعم القضية الفلسطينية ومساندة حركات التحرر في الدول العربية.

وأشار إلى أن الدول العربية بدورها لم تتخلف في دعم مبدأ الصين الواحدة، واستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين شهد خلال الفترات الماضية قفزة نوعية بلغت معها معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البينية مستويات قياسية جعلت من الصين الشريك التجاري الأول للدول العربية.

الصين القمة العربية الصينية الأولى القمة العربية ـ الصينية القمة العربية الصينية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين والسعودية

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