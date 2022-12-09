الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الدورى المصرى.. الأجانب سجلوا 29 هدفًا والتونسى رفيق كابو فى المقدمة بـ3 أهداف

رفيق كابو
رفيق كابو

من بين 91 هدفًا شهدتها الأسابيع الستة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل اللاعبون الأجانب 29 هدفًا، وكان لاعبو تونس ونيجيريا في المقدمة وسجل كل منهم ستة أهداف يليهم لاعبو المغرب والجزائر وسجل كل منهم ثلاثة أهداف، ثم لاعبو جنوب إفريقيا وغينيا وسجل كل منهم هدفين مقابل هدف واحد سجله لاعبون من البرازيل وبنين وغانا ومدغشقر وكوت ديفوار وأوغندا والكاميرون.

وتصدر التونسي رفيق كابو مهاجم إنبي قائمة الهدافين للاعبين الأجانب برصيد ثلاثة أهداف، يليه ثلاثة لاعبين سجل كل منهم هدفين وهم النيجيري أوستن أموتو مهاجم الاتحاد السكندري والجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب المصري، والمغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان. 

وهناك 20 لاعبًا سجل كل منهم هدفًا واحدًا وهم التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو والبرازيلي برونو سافيو "الأهلي" والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" والجنوب إفريقي فخري لاكاى والتونسي فخر الدين بن يوسف "بيراميدز" والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا والغاني بنجامين بواتينج "سموحة"، والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي "غزل المحلة"، والغيني حاجي باري والكاميروني جوزيف جوناثان والمغربي عبدالكبير الوادي "فيوتشر" والإيفواري رزاق سيسيه "البنك الأهلي" والجزائري رزقي حمرون "فاركو" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" والنيجيري فانوم الفريد "الداخلية".

ويتصدر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد أربعة أهداف يليه رفيق كابو برصيد ثلاثة أهداف.

ويتساوى 11 لاعبًا في المركز الثاني، ولكل منهم هدفان، وهم كريم فؤاد "الأهلي"، وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح "الزمالك" والنيجيري أوستن أموتو "الاتحاد السكندري"، والجزائري عبدالرحيم دغموم "المصري"، ومصطفى فتحي "بيراميدز"، وخالد قمر "طلائع الجيش"، وكريم بامبو ومحمد هلال "البنك الأهلي"، والمغربي أحمد بلحاج "أسوان".

اللاعبون الأجانب في الدوري المصري رفيق كابو لجزائري عبد الرحيم دغموم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لتونسي سيف الجزيري

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