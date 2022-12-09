«حفلات واحتفاء بأحمد لطفي السيد».. فعاليات قصور الثقافة بالمحافظات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات بالمحافظات المختلفة، وفي هذا الإطار تنشر «الدستور» تقريرًا بأهم هذه الفعاليات

أحمد لطفي السيد رمز من رموز بلدنا بثقافة الدقهلية

واصلت قصور الثقافة بفرع ثقافة الدقهلية فعالياتها، وفي هذه الإطار عقد نادي الادب ببيت ثقافة دكرنس ندوه بعنوان "قراءات نقديه في شعر الشاعر اشرف الفراني"، ناقشه الشاعر محمد عطوه والشاعر أيمن الشحات واشادوا بكتاباته وطريقه ربط كلماته بالواقع وطريقه تداوله للنص والتحكم فيه من بدايته الي نهايته واسلوبه المميز في اختيار كلماته حتي في شعره ذو نهايته المفتوحة المثيرة للجدل وطريقه عمقه في النص الشعري وطريقته المميزة في الشعر الفصحي والتي يفهمها الجميع وقوته في اختيار موضوع ومحتوي نصوصه، كما عقد نادي الادب بقصر ثقافة نعمان عاشور امسيه شعريه، شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم "عبدالعال عبدالرحيم قصيده الصفصاف، محمد سلام قصيده درويش، سناء العاجز قصيدة الم الفراق" تلاها سرد قصصي للقاصة مريم العجمي عن قصتها مريم العذراء، تخللها فقره فنية وعزف موسيقي للموسيقار ممدوح عبدالعزيز وغناء محمد شريف، وعقد بيت ثقافة اويش الحجر امسيه شعرية بمركز شباب ميت بدر خميس، شارك فيها الشاعر اسامه عجور بقصائد "ارفع كاسك، ارض الوعد" وذلك بحضور مجموعه من الصم والبكم ومترجم الاشارات صبري حسن.

كما نظمت مكتبة أبوقراميط محاضره عن رمز من رموز بلدنا أحمد لطفى نفذتها ثناء هاشم، اوضحت أنه ولد فى قرية برقين مركز السنبلاوين بالدقهلية وتلقى تعليمه في كتاب القرية، والتحقق بالمدرسة الابتدائية بالمنصورة ومضى بها ثلاث سنوات ثم غادر إلى القاهرة لكى يلتحق بمرحلة تعليمية أعلى المدرسة الخديوية ونال شهادة البكالوريا، والتحق بمدرسة الحقوق، وفى عام 1928 أصبح وزيراً للمعارف ثم رئيساً للجامعة ثم وزيرا للخارجية ثم نائباً لرئيس الوزراء إسماعيل صدقي ونائبا بمجلس الشيوخ المصري ورئيساً لمجمع اللغة العربية، كما عمل رئيسا لدار الكتب المصرية ثم توفي 5 مارس عام 1963 بالقاهرة، بينما نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان الوقاية خير من العلاج، حاضرتها د. عفت عبد الواحد تناولت طرق الوقاية من الامراض مثل غسل اليدين فهي افضل طريقة للوقاية من العدوى، الحصول على اللقاحات، ممارسة عادات النظافة الشخصية الجيدة ، ونفذت مكتبة كفر غنام اكتشاف مواهب نفذتها سونة عبدالله، اكتشاف مواهب فى الغناء بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة اشراف المايسترو ممدوح الإسكندراني.

موسيقى عربية والآت شعبية بثقافة الاسماعيلية

كما أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات بالإسماعيلية حيث قدمت فرقة الاسماعيلية للموسيقي العربية بقيادة الفنان أحمد القاضي مجموعة من الأغنيات منها بيت العز، الدنيا ريشه في هوا، غنيلي شوية شوية، نسيم علينا الهوا، ألف ليلة وليلة، القلب يحب مرة، لأجل النبي على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقياده الفنان يحيي مولر أجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية منها فات الكتير يا بلدنا، 6 أكتوبر أجمل عيد، على هدير المدافع، ابويا وصاني، سجل يا تاريخ مصر العظيمة بشعبها، انا واد صياد من بحري، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالي، انا الاسماعيلي، أهوى يا قمر، ابويا وصاني، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد

ثقافة الجيزة تناقش أهمية دور المرأة في المجتمع

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات بالجيزة حيث أقامت مكتبة القطوري الثقافية ندوة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" تناولت الدور المحوري للمرأة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع ككل، وكيف ساهمت المرأة في قيام الحضارات، وأهمية احترام وتقدير دورها وعطاءها المستمر، كما نظمت مكتبة أطفيح محاضرة عن قضية العنف ضد المرأة وأسبابه وأشكاله المختلفة، ودور الدولة في مواجهته اجتماعيا وتشريعيا وثقافيا، ببنما عقد بيت ثقافة طموه محاضرة بعنوان "الآثار الاجتماعية للزواج المبكر" تناولت الحديث عن الأسباب المؤدية لانتشار تلك الظاهرة، وسبل الحد منها.

كذلك أقامت مكتبة البحر الأعظم ورش فنية متنوعة منها "تعليم الرسم باستخدام الخطوط المنحنية، التشكيل بالصلصال، قص ولصق"، إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة، مع ورشة حكي عن أهمية الوفاء بالعهد، بينما قدم قصر ثقافة الجيزة ورشة تعليم أساسيات رسم المنظور، بجانب ورش متنوعة للتدريب على "البيانو، الفايولينة، الباليه"، وورشة أشغال يدوية لإعادة التدوير لتنفيذ وحدة ديكور منزلية. وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقش بيت ثقافة زنين كتاب "الموسوعة الطبية للأسرة" تأليف د. مدحت فريد، تضمن طرح العديد من المعلومات الطبية الحديثة في مجال الصحة الوقائية، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، كما ناقش بيت ثقافة أوسيم كتاب "سيناء الأهمية والمعنى" تأليف سعيد رمضان والذي تناول كاتبه توضيح خصوصية البيئة السيناوية وتأثيراتها علي الإنسان والحيوان وعاداتهم وتقاليدهم، فيما قدم بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي عن إنجازات ذوي القدرات الخاصة ودور الدولة في دعم وتمكين ذوي الهمم ومناقشة قضاياهم وإيجاد حلول لها، بينما أقامت مكتبة صول ورشة حكي عن "مدينة العلمين الجديدة" وأهم مشروعاتها. ونفذ قصر ثقافة ٦ أكتوبر ورشة أشغال يدوية لتعليم الكروشيه، فيما أقامت مكتبة الطالبات ورشة فنية لاعادة تدوير مخلفات البيئة لعمل علبة لحفظ الاكسسوارات من الكرتون، وقدمت مكتبة كفر حكيم ورشة رسم وتلوين للتعبير عن جمال الريف المصري، ونفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم للأطفال وأخرى لتعليم الخط العربي.