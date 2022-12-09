النتيجة القبطية 2023.. تاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد1 يناير 2023، عام 2023 وأول أيام السنة الميلادية الجديدة.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأعياد المسيحية في العام الجديد 2023:-

شهر يناير

عيد الميلاد المجيد: السبت 7 يناير 2023

عيد الختان: السبت 14 يناير 2023

عيد الغطاس: الخميس 19 يناير 2023

عرس قانا الجليل: السبت 21 يناير 2023

شهر فبراير

بدء صوم يونان: الاثنين 6 فبراير 2023

فصح يونان: الخميس 9 فبراير 2023

دخول السيد المسيح الهيكل: الاربعاء 15 فبراير 2023

بدء الصوم الاربعيني المقدس: الاثنين 20 فبراير 2023

شهر مارس

عيد ظهور الصليب المقدس: الاحد 19 مارس 2023

شهر ابريل

عيد البشارة: الجمعة 7 أبريل 2023

ختام الصوم الاربعيني المقدس: الجمعة 7 أبريل 2023

سبت لعازر: السبت 8 أبريل 2023

أحد الشعانين: الأحد 9 أبريل 2023

خميس العهد: الخميس 13 أبريل 2023

الجمعة العظيمة: الجمعة 14 أبريل 2023

سبت الفرح: السبت 15 أبريل 2023

عيد القيامة المجيد: الأحد 16 أبريل 2023

شم النسيم: الاثنين 17 أبريل 2023

أحد توما: الأحد 23 أبريل 2023

شهر مايو

عيد الصعود: الخميس 25 مايو 2023

شهر يونيو

عيد دخول السيد المسيح أرض مصر: الأحد 1 يونيو 2023

عيد حلول الروح القدس «عيد العنصره»: الأحد 4 يونيو 2023

بدء صوم الرسل: الاثنين 5 يونيو 2023

شهر يوليو

عيد إستشهاد القديسين بطرس وبولس: الاربعاء 12 يوليو 2023

شهر أغسطس

بدء صوم السيدة العذراء مريم: الاثنين 7 أغسطس 2023

عيد التجلى المجيد: السبت 19 أغسطس 2023

عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء: الثلاثاء 22 أغسطس 2023

شهر سبتمبر

عيد النيروز: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

تذكار ظهور الصليب المقدس: الخميس 28 سبتمبر 2023

شهر نوفمبر

بدء صوم الميلاد المجيد: الاحد 26 نوفمبر 2023.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر لعام2022، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر حتي 7 يناير2023 إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، بترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد لعام2023 بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.