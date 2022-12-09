النتيجة القبطية 2023.. تاريخ الأعياد المسيحية في العام الجديد
تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد1 يناير 2023، عام 2023 وأول أيام السنة الميلادية الجديدة.
وفيما يلي قائمة بأبرز الأعياد المسيحية في العام الجديد 2023:-
شهر يناير
- عيد الميلاد المجيد: السبت 7 يناير 2023
- عيد الختان: السبت 14 يناير 2023
- عيد الغطاس: الخميس 19 يناير 2023
- عرس قانا الجليل: السبت 21 يناير 2023
شهر فبراير
- بدء صوم يونان: الاثنين 6 فبراير 2023
- فصح يونان: الخميس 9 فبراير 2023
- دخول السيد المسيح الهيكل: الاربعاء 15 فبراير 2023
- بدء الصوم الاربعيني المقدس: الاثنين 20 فبراير 2023
شهر مارس
- عيد ظهور الصليب المقدس: الاحد 19 مارس 2023
شهر ابريل
- عيد البشارة: الجمعة 7 أبريل 2023
- ختام الصوم الاربعيني المقدس: الجمعة 7 أبريل 2023
- سبت لعازر: السبت 8 أبريل 2023
- أحد الشعانين: الأحد 9 أبريل 2023
- خميس العهد: الخميس 13 أبريل 2023
- الجمعة العظيمة: الجمعة 14 أبريل 2023
- سبت الفرح: السبت 15 أبريل 2023
- عيد القيامة المجيد: الأحد 16 أبريل 2023
- شم النسيم: الاثنين 17 أبريل 2023
- أحد توما: الأحد 23 أبريل 2023
شهر مايو
- عيد الصعود: الخميس 25 مايو 2023
شهر يونيو
- عيد دخول السيد المسيح أرض مصر: الأحد 1 يونيو 2023
- عيد حلول الروح القدس «عيد العنصره»: الأحد 4 يونيو 2023
- بدء صوم الرسل: الاثنين 5 يونيو 2023
شهر يوليو
- عيد إستشهاد القديسين بطرس وبولس: الاربعاء 12 يوليو 2023
شهر أغسطس
- بدء صوم السيدة العذراء مريم: الاثنين 7 أغسطس 2023
- عيد التجلى المجيد: السبت 19 أغسطس 2023
- عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء: الثلاثاء 22 أغسطس 2023
شهر سبتمبر
- عيد النيروز: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
- تذكار ظهور الصليب المقدس: الخميس 28 سبتمبر 2023
شهر نوفمبر
- بدء صوم الميلاد المجيد: الاحد 26 نوفمبر 2023.
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر لعام2022، صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر حتي 7 يناير2023 إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، بترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد لعام2023 بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.