الاثنين.. الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تجتمع لبحث 5 ملفات تؤثر على القطاع

- محمد عبده: نثمن جهود الحكومة والبنك المركزي لتحريك الاقتصاد وحل مشكلات الصناعة المصرية

- قرار إعادة التعامل بمستندات التحصيل وإلغاء الإلزام بفتح الاعتمادات المستندية يُعيد الاستقرار للسوق



تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا، الإثنين، المقبل لمناقشة 5 ملفات تؤثر على أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، إلى جانب جهود الحكومة المصرية لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعة المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا من جراء الحرب فى أوروبا واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية التي طالت معظم السلع الأساسية والحيوية خاصة بقطاع الرعاية الصحية.

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن القطاع الطبية يثمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لحل مشكلات الصناعة المصرية التي كشف عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي، الأربعاء الماضي، وتضمنت حزمة إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وبوجه خاص قرار البنك المركزي بإعادة التعامل بمستندات التحصيل في تمويل حركة الواردات المصرية مع إلغاء إلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية، وتبني الحكومة خطة لتوفير كامل احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي.

- القرار يعيد الاستقرار لتعاملات شركات وتجار المستلزمات الطبية

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن هذا التطور المهم سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع الشعبة، حيث إنه يعيد الاستقرار لتعاملات شركات وتجار المستلزمات الطبية ويستعيد مزايا وتيسيرات كنا نحصل عليها من الشركات المصدرة لمصر، وهو تطور سيكون له آثار إيجابية أيضًا على استقرار التعاملات بالسوق المصرية وبجميع القطاعات التجارية والإنتاجية.

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع، أوضح محمد إسماعيل عبده إنها تشمل أيضًا جهود الشعبة للتوعية بوثيقة شرف المهنة التي يلتزم بها معظم العاملين بقطاع المستلزمات الطبية في إطار حرصهم على بناء جسور الثقة مع المستهلك المصري، خاصة أن الأزمات وما تشهده من موجات لارتفاع الأسعار تفتح الباب للشائعات وبعض الممارسات غير المسئولة مما يهز العلاقة الراسخة بين المجتمع التجاري وجموع المواطنين.

وأشار "عبده" إلى أن الاجتماع سيتناول تشكيل لجنة للتواصل بين الشعبة العامة وهيئة الشراء الموحد والتي تعد شريكًا أساسيًا للشعبة، في الارتقاء بالقطاع وحل المشكلات التي تواجه شركاته خاصة في تأدية مهمتها في توفير كامل احتياجات قطاع الرعاية الصحية، ولذا نحتاج لتعزيز قنوات الاتصال مع الهيئة التي ساعدتنا في حل كثير من مشكلات القطاع، كما تم تشكيل لجنة لفض المنازعات بين أعضاء الشعبة ومن المنتظر أن تقدم تقريرًا حول نجاحها في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة واللتين سيقومان بتوقيع اتفاق للتصالح بينهما خلال الاجتماع.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضًا ملف إطلاق الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تتبني الشعبة العامة إنشائها في إطار المسئولية المجتمعية لتجار وشركات قطاع المستلزمات الطبية، وأخيرًا تطورات سوق المستلزمات الطبية وما تلقته الشعبة العامة من مشكلات من الأعضاء.