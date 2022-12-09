الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يشيد بتبنى الكونجرس الأمريكى قانونًا يحمى زواج الشواذ

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان، اليوم، بتبني الكونجرس، قانونا يحمي حق الشواذ في الزواج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظلّ مخاوف من تراجع المحكمة العليا في هذا الشأن. 

وأكد بايدن أنه إجراء أساسي لضمان حق الأمريكيين في الزواج من الشخص الذي يحبونه، ورأى أن هذا التصويت "سيطمئن ملايين الأزواج من مجتمع الميم الذين باتوا يملكون الحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم".

وأقر القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديمقراطيين و39 جمهوريا، بعد أقل من عشرة أيام على تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد عارضه 169 جمهوريا، وفقا لفرانس برس.

وألغى النص الذي أقره الكونجرس تشريعًا سابقًا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرًا، وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها، من أي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل".

والزواج بين الشواذ مضمون من المحكمة العليا للولايات المتحدة منذ 2015، لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في يونيو، يخشى عدد كبير من التقدميين تبدلا في هذه القضية أيضًا.

وتبدو المحكمة العليا مستعدة أساسًا للسماح لبعض المحلات التجارية الأمريكية برفض خدمة أزواج من الجنس نفسه باسم حرية التعبير. وقد تبت في هذا القرار خلال الصيف المقبل.

- اليمين المتدين يعارض زواج الشواذ

وتدعم غالبية كبيرة من الأمريكيين، بمن فيهم أعضاء في الحزب الجمهوري، زواج الشواذ. لكن الجزء الأكبر من اليمين المتدين ما زال يعارضه.

وقال النائب الجمهوري جيم جوردان المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب: "أعتقد أن هذه طريقة خاطئة"، وكان مجلس الشيوخ تبنى النص الذي يحمل عنوان "احترام قانون الزواج"، الأسبوع الماضي.

وعبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستغادر منصبها في يناير عن سرورها لأن "أحد القوانين الأخيرة" التي ستوقعها بصفتها رئيسة للمجلس يحمي هذه الأنواع من الزيجات.

وقبل دقائق من التصويت على النص، أشادت بيلوسي بهارفي ميلك أول عضو في مجلس بلدي في كاليفورنيا مثلي الجنس، واغتيل في 1978. 

 وقالت "يلوسي"، "إن ميلك قال مرة لمؤيديه ذقت طعم الحرية ولن أعود إلى الوراء"، مؤكدة أن "مجلس النواب يقف بفخر اليوم إلى جانب قوى الحرية، ضد العودة إلى الوراء".

بايدن قانون زواج المثليين ​الكونجرس إشادة حق الأمريكيين في الزواج تبني القانون

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