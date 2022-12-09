البدء فى أعمال إصلاح مطابق الصرف الصحى بمدخل مدينة سيوة

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال إصلاح وتسوية مناسيب مطابق الصرف الصحي، وذلك بداية من منطقة الكيلو (٣) مرورًا بميدان السوق وشارع أنور السادات حتي منطقة ابني بيتك، وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضح في بيان، أن تلك الأعمال تشمل ضبط مناسيب المطابق علي مستوي الطريق لتسهيل حركة السيارات بصفة عامة للطريق لتقليل مخاطر حوادث السير، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وزوار الواحة، ما يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والسياحة للواحة.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والاهتمام بمطالبهم ولزيادة حركة التنمية وجذب الاستثمارات وكذا حركة السياحة من وإلي واحة سيوة، وفي إطار متابعة الأعمال وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكان قد ترأس محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس الخميس، الاجتماع التنفيذي بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز ورؤساء القرى، ومديري الإدارات التنفيذية بمركز ومدينة سيوة.

وكرم رئيس مدينة سيوة عددا من الشخصيات الفعالة في بعض الإدارات التعليمية وهم: حمزة منصور مدير مدرسة أمون الابتدائية والسنوسي محمد أحمد مدير مدرسة السلام الإعدادية وإبراهيم سالم إخصائي تربية رياضية وعبدالسلام أبوالقاسم موجة الصفوف الأولى بالإدارة وجمال موسى مدير مدرسة سيوة الثانويه التجارية وإيمان رفعت مدرسة بمدرسة الغربيين الابتدائية.

كما تم تكريم كل من المهندس خالد عبدالله عمر والمهندس عبدالرحمن سليمان عمر مسئولي معمل المكافحة الحيوية بالإدارية الزراعية وإسماعيل على سامي مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة الصحية، وذلك لتفانيهم في العمل وتعاونهم مع الإدارات التنفيذية المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بمجالاتهم.

وخلال الاجتماع تم استعراض جدول أعمال الاجتماع والمتعلق بالإدارات التنفيذية بالمركز كقطاع التعليم، ومياه الشرب والصحة، والري والصرف الزراعي، والزراعة وقطاعات أخرى خاصةً مناقشة شكاوى ومطالب المواطنين والعمل على سرعة حلها.