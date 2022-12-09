الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس باريس سان جيرمان: من المستحيل أن نتعاقد مع رونالدو

رونالدو
رونالدو

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه من المستحيل التحرك لضم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

وفسخ مانشستر يونايتد عقد رونالدو، بعد مقابلة تليفزيونية نارية فتح خلالها اللاعب النار على إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وقال الخليفي لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الخميس "إنه أسطورة، إنه نجم، اللاعب الذي ينال إعجابي وأحبه كلاعب ومحترف، لاعب رائع".

وأضاف: "إنه في السابعة والثلاثين الآن، يقوم بِأشياء رائعة، لكن أي نادٍ يود التعاقد معه أيضا، المشكلة بالنسبة لنا اليوم هي أن مركزه مشغول، لذا ليس من السهل أن نستبدل المركز الذي لدينا به".

واختتم رئيس باريس سان جيرمان بالقول: "سيكون من المستحيل بصراحة بالنسبة لنا".

كانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت في الثلاثين من الشهر الماضي أن رونالدو على أعتاب الانتقال لنادي النصر السعودي.

وقالت أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 200 مليون يورو (207 ملايين دولار) في الموسم، غير أن رونالدو نفى توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة بلاده في مونديال قطر.

ناصر الخليفي أخبار كريستيانو رونالدو باريس سان جيرمان الفرنسي مانشستر يونايتد إريك تين هاج

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