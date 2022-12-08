الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال السعودى يسقط أمام نيوكاسل بخماسية وديًا

الهلال السعودي ونيوكاسل
الهلال السعودي ونيوكاسل الإنجليزي

سقط فريق الهلال السعودي أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوريين السعودي والإنجليزي عقب كأس العالم.

وسجل البرازيلي جولينتون هدفين لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقتين 8 و43 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز نيوكاسل يونايتد ثالث أهدافه عن طريق لاعب الوسط الباراجوياني ميغيل ألميرون في الدقيقة 75، وأضاف نفس اللاعب رابع الأهداف لفريقه في الدقيقة 82، بينما أضاف ديلان ستيفانسون خامس أهداف الماكبيس في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بتفوق نيوكاسل بخماسية نظيفة.

يذكر أن المباراة شهدت غياب كل من محمد العويس، سالم الدوسري، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج وياسر الشهراني، حيث تعرض كل منهم للإصابة مع الأخضر السعودي في مونديال قطر 2022.

الهلال السعودي نيوكاسل يونايتد مباراة ودية

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