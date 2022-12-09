حالة الطقس اليوم الجمعة 9-12-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الخريفي مسيطرًا على أغلب أنحاء الجمهورية بحيث يكون دافئًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الخريفي على كافة أنحاء الجمهورية، مغ ارتفاع درجات الحرارة، والذي يأتي نتيجة تأثر مصر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس وتقليل زيادة السحب الموجودة في السماء.

وأضافت أنه مع دخول فترات الليل وغياب آشعة الشمس سيبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الباردة، ليكون فرق الطقس بين فترات الليل والصباح الباكر حوالي 10 درجات على القاهرة الكبرى، ويصل إلى 12 درجة في بعض المناطق.

ويوضح خبراء الأرصاد الجوية أن التقلبات الشتوية تأخرت في مدخل الشتاء هذا العام بسبب غياب دخول المنخفض الآيسلندي على منطقة أوروبا بشكل قوي، والذي يقع مكان تشكله بالمحيط الأطلسي، ومن الجهة الأخرى يتربع المرتفع السيبيري الضخم على عرش الغلاف الجوي مسيطرًا من روسيا ودول آسيا وحتى شرق أوروبا ليقف كحائط صد لميلاد أي منخفض بالبحر المتوسط، ويضعف المنخفضات بمجرد بداية تشكلها، فتكون التقلبات بمصر على هيئة أمطار خفيفة لمتوسطة وبكميات قليلة مع نشاط رياح متوسط غير مؤثر بشكل كبير.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 10 درجات.

أسيوط: العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجات.

سوهاج: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

أسوان: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.