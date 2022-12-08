الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدمن مخدرات لاتهامه بالتعدى بالضرب على طالب بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة عين شمس بحبس مدمن مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على طالب واحتجازه، بسبب اعتقاده بقيامه بأعمال سحر له، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم بحجز طالب والاعتداء عليه بالضرب، بمنطقة عين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة. 

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وأمكن ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وبصحبته طالب - مقيم بدائرة القسم مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وعُثِر بداخل الشقة على سلك كهربائي عليه آثار دماء، حبل، لاصق شفاف عليه آثار دماء، قطعة من الحديد، أسطوانة غاز.

وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله اعتدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثاً إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والاعتداء عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم من مدمنى "مخدر الآيس" ويعاني من حالة هياج، بسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة بالتحقيق.

مدمن مخدرات حبس التعدي بالضرب طالب احتجازه أعمال سحر

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