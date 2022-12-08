رينارد يكشف حقيقة طلبه احتراف لاعبى منتخب السعودية

كشف هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، حقيقة التقارير التي أكدت طلبه السماح للاعبي الأخضر السعودي بالاحتراف الخارجي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أكثر من لاعب في صفوف منتخب السعودية، بتلقي عروض احتراف أوروبية وذلك عقب ظهور المنتخب السعودي بشكل جيد في كأس العالم 2022، مع أنباء أكدت أن هيرفي رينارد نصح الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسهيل احتراف اللاعبين.

ونشر هيرفي رينارد تغريدة عبر حسابه على تويتر " أمر لا أساس له من الصحة أن يُقال إنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين إلى أندية أجنبية، شائعات كاذبة وغير صحيحة، هذا ليس نطاق عملي".

وكان منتخب السعودية قد ودع مونديال قطر 2022 من الدور الأول بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف، ثم الخسارة أمام بولندا (2-0) وأمام المكسيك (2-1)، ليكتفي الأخضر بالمركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.