الخطيب يتفقد المدرج الجديد لملعب الناشئين بمدينة نصر «صور»

زار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية، بالمدرج الجديد للملعب الرئيسي لقطاع الناشئين، والذي قارب على الانتهاء.

والتقى رئيس النادي باللواء محمود حزين، مدير فرع مدينة نصر، والكابتن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، ونائبه الكابتن وليد سليمان.

وبعدما تابع معهم جزءا من مباراة الأهلي والداخلية مواليد ٢٠٠٧ ضمن منافسات بطولة الجمهورية، عقد الكابتن الخطيب اجتماعًا مع خالد بيبو ووليد سليمان لمتابعة خطة العمل الفنية والإدارية بالقطاع، والاطمئنان على السير في طريق تحقيق الأهداف الرئيسية للقطاع وإفراز عناصر متميزة تدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

كما اجتمع الكابتن الخطيب مع المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمنشآت الفرع.

الخطيب يتفقد المنشآت الجديدة بفرع «زايد» وبطولة الأهلي للاسكواش

وفي سياق آخر تفقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، فرع الأهلي بالشيخ زايد، ‏ومتابعة الخطوات التنفيذية وسير العمل في المنشآت الجديدة وأعمال التطوير داخل ‏الفرع.‏

وتضمنت الجولة الاطمئنان من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس ‏الإدارة، على سير العمل في «المبنى الإداري والجراج والجيم وملاعب ‏الأكاديمية الجديدة، وغرف ملابس السيدات في الجيم القديم، والمسجد والبوابة الجديدة ‏بشارع النزهة»، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفق المواعيد الزمنية المحددة ‏لها.‏

كما اطمأن على الجانب الخدمي الخاص بأعضاء النادي من اللواء خالد عبدالرحمن، ‏مدير الفرع، وخلال الجولة حرص رئيس النادي على متابعة بطولة الأهلي المفتوحة ‏للاسكواش والتي تختتم فعالياتها اليوم.