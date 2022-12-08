تعيين إبراهيم فوزى رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

وافق مجلس ادارة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية على اختيار إبراهيم فوزى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة خلفاً أحمد شاهين .

وقدم يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الشكر والتقدير أحمد شاهين على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

كانت مصر للطيران الناقل الوطني من نقل ضيوف نقلت ما يقرب من 70 ألف راكب عبر 275 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ والعكس، كما شهدت الرحلات الدولية والداخلية فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ انتظاماً كبيراً على الرغم من كثافة التشغيل. خلال قمة المناخ

وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية نجحت في تقديم أداء متميز خلال فترة المؤتمر من خلال نقلها لضيوف مصر المشاركين في المؤتمر عبر رحلاتها الدولية والداخلية ومشاركتها في جلسات المؤتمر وعرض دورها البارز والريادي في مبادرات الحفاظ على المناخ واستخدام الوقود الحيوي والسعى للوصول لصفرية الانبعاثات.

كما قامت مصر للطيران الناقل الوطني في تشغيل جسر جوي إلي مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل 5 آلاف معتمر من الأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية الفلسطينية . وأكد الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران هذا الموسم ١٤ رحلة خاصة في الفترة من ١٥ نوفمبر الحالي وحتي ٢٠ فبراير القادم لنقل مايقرب من ٥٠٠٠ معتمر فلسطيني بمعدل ٤ رحلات شهريا ولأول مرة بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 التي تتسع لعدد 309 راكبا والمعروفة باسم طائرة الأحلام والمزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية تيسيرا علي الأخوة الفلسطينيين.