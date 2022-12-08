الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين إبراهيم فوزى رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

المهندس إبراهيم فوزى
المهندس إبراهيم فوزى

وافق مجلس ادارة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية على اختيار إبراهيم فوزى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة خلفاً أحمد شاهين .

وقدم يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الشكر والتقدير  أحمد شاهين على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

كانت مصر للطيران الناقل الوطني من نقل ضيوف نقلت ما يقرب من 70 ألف راكب عبر  275  رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ والعكس،  كما شهدت الرحلات الدولية والداخلية فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ انتظاماً كبيراً على الرغم من كثافة التشغيل. خلال قمة المناخ 

وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية نجحت في تقديم أداء متميز خلال فترة المؤتمر من خلال نقلها لضيوف مصر المشاركين في المؤتمر عبر رحلاتها الدولية والداخلية ومشاركتها في جلسات المؤتمر وعرض دورها البارز والريادي في مبادرات الحفاظ على المناخ واستخدام الوقود الحيوي والسعى للوصول لصفرية الانبعاثات.

كما قامت مصر للطيران الناقل الوطني في تشغيل جسر جوي إلي مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل 5 آلاف معتمر من الأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية الفلسطينية . وأكد  الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران هذا الموسم  ١٤ رحلة خاصة في الفترة من ١٥ نوفمبر الحالي وحتي ٢٠ فبراير القادم لنقل مايقرب من ٥٠٠٠ معتمر فلسطيني بمعدل ٤ رحلات شهريا ولأول مرة بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 التي تتسع لعدد 309 راكبا  والمعروفة باسم طائرة الأحلام  والمزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية تيسيرا علي الأخوة الفلسطينيين.

مصرللطيران مصرللطيران للخدمات الأرضية المهندس يحيي زكريا القابضة لمصرللطيران شركة مصرللطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

خبراء وسياسيون عن «القمة العربية- الصينية»: الاقتصاد محور المناقشات.. وبكين تسعى لتأمين الطاقة

«الدستور» تنشر الحقيقة الكاملة حول تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

وزيرة التخطيط تفتتح حفل العشاء الرسمي بمناسبة إطلاق مركز خدمات مصر

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟