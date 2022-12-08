الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

على طريقة الخبراء.. نصائح لاتقان إدارة الوقت في العمل

ارشيفية
ارشيفية

يقع الكثيرون في فخ عدم تخصيص الوقت وتنظيمه، فإدارة الوقت هي عملية التخطيط والتحكم في مقدار الوقت الذي تقضيه في أنشطة محددة، حيث تمكن إدارة الوقت الجيد الفرد من إكمال المزيد في فترة زمنية أقصر، وتقلل من التوتر وتؤدي إلى النجاح الوظيفي.

وأوضح الخبراء بموقع corporatefinanceinstitute أن القدرة على إدارة وقتك بشكل فعال أمر مهم، حيث تؤدي الإدارة الجيدة للوقت إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل التوتر وزيادة النجاح في الحياة، فيما يلي بعض فوائد إدارة الوقت بفعالية.

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تخفيف التوتر:

عمل جدول مهام واتباعه يقلل من القلق، فعندما تقوم بإلغاء تحديد العناصر الموجودة في قائمة المهام الخاصة بك، حيث يمكنك أن ترى أنك تحرز تقدمًا ملموسًا، حيث يساعدك هذا على تجنب الشعور بالتوتر والقلق بشأن ما إذا كنت تنجز الأشياء أم لا.

المزيد من الوقت:

تمنحك الإدارة الجيدة للوقت وقتًا إضافيًا تقضيه في حياتك اليومية، حيث يتمتع الأشخاص الذين يمكنهم إدارة الوقت بشكل فعال بوجود المزيد من الوقت لقضائه في الهوايات أو الأنشطة الشخصية الأخرى.

أكد الخبراء، أن هذه الخطوة مهمة للغاية لتعلم كيفية إدارة الوقت في العمل، فلا تحاول حتى بدء يومك بدون قائمة مهام منظمة، قبل أن تغادر العمل لهذا اليوم، أنشئ قائمة بالمهام الأكثر إلحاحًا لليوم التالي، حيث تتيح لك هذه الخطوة البدء بمجرد وصولك إلى المكتب.

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المزيد من الفرص:

تؤدي إدارة الوقت بشكل جيد إلى المزيد من الفرص وتقليل الوقت الضائع في الأنشطة التافهة، فمهارات إدارة الوقت الجيد هي الصفات الرئيسية التي يبحث عنها أصحاب العمل، القدرة على تحديد الأولويات وجدولة العمل أمر مرغوب فيه لأي منظمة .

القدرة على تحقيق الأهداف:

الأفراد الذين يمارسون الإدارة الجيدة للوقت قادرون على تحقيق الأهداف والغايات بشكل أفضل، ويقومون بذلك في فترة زمنية أقصر، ولتحسين إدارة وقتك الشخصية، عليك أولاً معرفة أين يذهب الوقت، حاول تسجيل وقتك بجد لمدة أسبوع من خلال تتبع أنشطتك اليومية، حدد مقدار ما يمكنك تحقيقه عمليًا في يوم واحد، ركز على الأنشطة التي توفر أكبر عوائد. 

إدارة الوقت التوتر والقلق التنمية الذاتية النجاح في الحياه تحقيق النجاح تخفيف التوتر تقليل الوقت

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