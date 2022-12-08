الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد أشهر من التجديد له.. اعتذار إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول عن منصبه

إبراهيم خطاب مستشار
إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول

وافق المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية، اليوم الخميس، على طلب إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول لشئون الهيكلة والتطوير، بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه بعد شهور من التجديد له.

وقالت مصادر داخل وزارة البترول، لـ«الدستور»، إن خطّاب تقدم  باستقالة للمهندس طارق الملا،  لظروف مرضية، وعدم قدرته على الاستمرار في منصبه وتأدية عمله، ليقرر الملا تكليف أحمد راندى بمهام مساعد الوزير  مع استمراره بمنصب رئيس الادارة المركزية.

وحول تعيين أحمد راندي، في المنصب، أكدت المصادر أنه أحد شباب قطاع البترول والثروة المعدنية، وكان قد اجتاز برامج التحديث والتطوير ويحظى بثقة ودعم داخل الوزارة.

وكان الملا أصدر قراراً بعودة إبراهيم خطاب الذى كان يعمل وكيلا للوزارة، بعد بلوغه سن المعاش لتولى منصب مساعد الوزير للهيكلة والتطوير.

إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول القصة الكاملة لاعتذار إبراهيم خطاب ابراهيم خطاب البترول والثروة المعدنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستشار وزير البترول طارق الملا

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