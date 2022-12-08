بعد أشهر من التجديد له.. اعتذار إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول عن منصبه

وافق المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية، اليوم الخميس، على طلب إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول لشئون الهيكلة والتطوير، بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه بعد شهور من التجديد له.

وقالت مصادر داخل وزارة البترول، لـ«الدستور»، إن خطّاب تقدم باستقالة للمهندس طارق الملا، لظروف مرضية، وعدم قدرته على الاستمرار في منصبه وتأدية عمله، ليقرر الملا تكليف أحمد راندى بمهام مساعد الوزير مع استمراره بمنصب رئيس الادارة المركزية.

وحول تعيين أحمد راندي، في المنصب، أكدت المصادر أنه أحد شباب قطاع البترول والثروة المعدنية، وكان قد اجتاز برامج التحديث والتطوير ويحظى بثقة ودعم داخل الوزارة.

وكان الملا أصدر قراراً بعودة إبراهيم خطاب الذى كان يعمل وكيلا للوزارة، بعد بلوغه سن المعاش لتولى منصب مساعد الوزير للهيكلة والتطوير.