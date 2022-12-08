جمال قارصالي يكشف خطورة جماعة «الرايخ» على السلطة الألمانية

قال جمال قارصالي، عضو البوند ستاج السابق، إن جماعة “الرايخ” التي حاولت الانقلاب على السلطة بألمانيا، قامت بعمل خطر وهي جماعة متطرفة، ولا ننسى أن هتلر عندما جاء للحكم جاء بسبعة أشخاص.

خطورة الرايخ أنهم يريدون تعميم فكرهم في ألمانيا وغيرها

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لتغطية إخبارية خاصة، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخطورة تكمن في أنهم يحملون فكرًا ويريدون تعميمه في كل الدول الأوروبية، كما أن خطورة الأمر والذي جعل السلطات الألمانية تعتقل 52 شخصًا لأنها تؤثر على السلم والأمن والديمقراطية الألمانية.

وتابع أن الأمن الألماني راقب أن جماعة "الرايخ"، تفكر بشكل آخر ولديها ضباط واحدهم كان مسئولًا عن السلاح الذي أدارته ألمانيا وقت الوحدة الألمانية، مؤكدًا أن الأمن انتظر الوقت المناسب حتى يقبضوا على المجرم أثناء جرمة.

وأشار إلى أن 3 آلاف رجل أمن على مستوى ألمانيا شاركوا في المهمة والتي تمت بمنتهى الدقة، لأنهم خطر ويريدون العودة بنا لعام 1871 ويروجون له وللأسف يوجد لها أرضية شعبية ولو كانت 10% وهذا التفكير مازال موجودًا في ألمانيا الشرقية أكثر من الغربية.