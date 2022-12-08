خالد الجندي: مصر بقيادة الرئيس السيسي تمكنت من استعادة ريادتها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت مصر من استعادة الريادة المصرية مرة أخرى بين جميع دول العالم.

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه نتيجة لهذه الجهود المصرية في الداخل والخارج يأتي لمصر وفود من رجال الأعمال ورجال الدين من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل تعزيز العلاقات المصرية العالمية.

وأضاف في حديثه، أن ثلاثة أرباع دول آسيا كانوا طلبة بالأزهر الشريف، وخريجي الأزهر يشعرون بالسعادة والفخر بصورة كبيرة سواء داخل الأراضي المصرية أو خارجها.