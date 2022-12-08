إصابة شخصين جراء تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالمنيا

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية أمام مركز المنيا تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الزراعي القاهرة أسوان شمال كمين بني أحمد الغربية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة "ع.ع"، 53 عامًا، و"أ.ع"، 22 عامًا وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.