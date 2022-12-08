بايدن: رغم صفقة تبادل السجناء لا زالت روسيا تحتجز مواطنًا أمريكيًا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه رغم إطلاق سراح بريتني جرينير من روسيا في صفقة تبادل سجناء، لا يزال المواطن الأمريكي بول ويلان محتجزًا.

وقال بايدن عن جندي مشاة البحرية الأمريكي السابق الذي اعتقل في 2018 واتهم بالتجسس أثناء زيارته موسكو لحضور حفل زفاف: «لم ننجح بعد في تأمين الإفراج عن بول، ومع ذلك نحن لا نستسلم ولن نستسلم أبدا».

وقال بايدن عبر «تويتر»، في وقت سابق من اليوم: "قبل لحظات تحدثت مع بريتني جرينير. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة".

فيما قالت وزارة الخارجية الروسية: "اكتملت بنجاح إجراءات صفقة تبادل فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية".

وتم توقيف بوت، 55 عاما، في تايلاند عام 2008، ثم سلم الرجل الملقب بـ"تاجر الموت" إلى الولايات المتحدة. ومثّلت مسيرته أحد مصادر الإلهام لفيلم "لورد أوف وور" الذي برز فيه الممثل نيكولاس كيج في دور تاجر أسلحة.