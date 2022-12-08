الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: رغم صفقة تبادل السجناء لا زالت روسيا تحتجز مواطنًا أمريكيًا

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه رغم إطلاق سراح بريتني جرينير من روسيا في صفقة تبادل سجناء، لا يزال المواطن الأمريكي بول ويلان محتجزًا.

وقال بايدن عن جندي مشاة البحرية الأمريكي السابق الذي اعتقل في 2018 واتهم بالتجسس أثناء زيارته موسكو لحضور حفل زفاف: «لم ننجح بعد في تأمين الإفراج عن بول، ومع ذلك نحن لا نستسلم ولن نستسلم أبدا».

وقال بايدن عبر «تويتر»، في وقت سابق من اليوم: "قبل لحظات تحدثت مع بريتني جرينير. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة".

فيما قالت وزارة الخارجية الروسية: "اكتملت بنجاح إجراءات صفقة تبادل فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية".

وتم توقيف بوت، 55 عاما، في تايلاند عام 2008، ثم سلم الرجل الملقب بـ"تاجر الموت" إلى الولايات المتحدة. ومثّلت مسيرته أحد مصادر الإلهام لفيلم "لورد أوف وور" الذي برز فيه الممثل نيكولاس كيج في دور تاجر أسلحة.

جو بايدن روسيا صفقة تبادل المواطن الأمريكي بول ويلان البحرية الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

من أفضل المواسم السياحية.. تفاصيل استعدادات فنادق «قطاع الأعمال» لاحتفالات رأس السنة

غلق 12 منشأة وتحرير 68 محضرًا خلال حملات ضبط الأسعار بالإسكندرية

حبس «دليفرى المنشطات» بالإسكندرية بعد ضبطه بـ 720 عبوة

فرنسا تدين المجازر فى الكونغو الديمقراطية وتدعو لوقف القتال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟