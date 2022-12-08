الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول تحرك برلماني تجاه تريندات التحدي على مواقع التواصل الاجتماعي

النائبة ميرال الهريدى
النائبة ميرال الهريدى

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء وكلا من وزراء الاتصالات والرياضة، والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة تعرف بإسم ترندات التحديات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشجع المراهقين والشباب والاطفال وغيرهم على ارتكاب أفعال تمثل خطورة نفسية وعصبية وجسمانية على مرتكبيها.

وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى أن الآونة الأخيرة تلاحظ فيها انتشار ظاهرة مجتمعية حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – انستجرام – تويتر ، وخلافهم من مواقع التواصل الاجتماعي) والمعروفة بترندات التحديات أي توجه عام بالقيام بتحدي محدد يقوم من خلاله مبتدع ترند التحدي بعرض حركة أو مقولة كأحد التحديات وقيام المراهقين والشباب والاطفال وغيرهم بتقليدها.

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وتابعت:  “تكمن الأزمة هنا في تزايد معدلات ترندات التحديات التي تعتمد على حركات رياضية أو نفسية أو عصبية أو غيرها تمثل خطورة جسيمة على فاعليها والتي قد تتسبب في وفاته أو أصابته بالعجز أيا كان نوعه أو الإضرار به إضرار نفسيا أو عصبيا”.

واستدلت في طلبها على تلك الأفعال الخطيرة بمثال حول انتشار ظاهرة تحدي أدى القيام به إصابة الطالب أحمد خالد بأحد المدارس الدولية بأصابات بالغة قد تصل الى الشلل التام وفقا للتقارير الطبية حتى الأن.

وطالبت عضو مجلس النواب بإحالة الطلب المقدم منها إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حضور كافة الجهات المعنية، لبحث آلية مواجهة مثل تلك الظواهر حفاظا على ارواح ابنائنا وعلى ثروتنا الشبابية والوقوف على اسباب انتشار تلك الظاهرة والجهات الداعية لها، وأليات مواجهتها وأسباب اهتمام المراهقين والشباب بها بما يفقد وقتهم وأمنهم، وهو الأمر الذي يمس الأمن القومي.

التربيه والتعليم والتعليم العالي التضامن الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيس بوك المدارس الدولية النائبة ميرال الهريدي تحدي تيك توك حزب حماة الوطن رئيس مجلس الوزراء

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