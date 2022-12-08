التشكيلة المتوقعة.. تفاصيل مباراة كرواتيا والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022

يستعد منتخب البرازيل وكرواتيا لخوض منافسات مباراة جديدة في مشوار كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وذلك بعد نجاحهما في العبور من الدور الـ16 عبر بوابة منتخب كوريا الجنوبية وتغلب كرواتيا على اليابان.

مباراة كرواتيا ضد البرازيل

ويكثف البحث عن تشكيلة كل من البرازيل وكرواتيا عبر محركات البحث العالمية خلال تلك الساعات، وفي السطور الآتية يستعرض “الدستور” من خلال التقرير الآتي، تشكيلات مباراة البرازيل وكرواتيا المتوقعة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

تفاصيل مباراة كرواتيا ضد البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر

أولًا: تشكيل البرازيل المتوقع في ربع نهائي كأس العالم:

من المتوقع أن يتسلح راقصي السامبا، بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كلًا من دانيلو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: كلًا من لوكاس باكيتا، كاسيميرو، نيمار.

خط الهجوم: فينيسيوس، ريتشارليسون، رافينيا.

ثانيًا: تشكيل كرواتيا المتوقع في ربع نهائي كأس العالم:-

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: كلًا من باريزيتش، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش.

خط الوسط: كلًا من مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

خط الهجوم: كلًا من بريزيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الجمعة المقبلة، 9 ديسمبر 2022 في الخامسة مساءً بتوقيت مصر، وفي السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وفي السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة البرازيل وكرواتيا في مونديال قطر 2022

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد المدينة التعليمية، فعاليات اللقاء المرتقب بين منتخبي البرازيل وكرواتيا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تنقل فعاليات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من خلال مجموعة قنوات Max التي خصصتها لمباريات المونديال، وذلك بجانب قنوات الكأس الرياضية التي خصصت قنوات Extra لمباريات المونديال أيضًا.