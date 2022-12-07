الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى

فيريرا
فيريرا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد  - مصطفى الزنارى - عبدالله جمعة

خط الوسط:  سيد عبدالله "نيمار" -  عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور  - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبدالغني ومحمد طارق وأحمد فتوح وسيف جعفر ويوسف إبراهيم "أوباما" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا ويوسف حسن.

الزمالك فيريرا نادي طلائع الجيش الدورى المصرى

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