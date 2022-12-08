الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة" للإسراع في تنفيذ المبادرة وزراعة الأشجار بكافة المحاور الرئيسية والطرق السريعة بنطاق كافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتحويل كافة المدن إلى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ وتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل في زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاستلام الأشجار الموردة لجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة لزراعتها بكافة المحاور وعلى جانبي الطرق مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

ووجه سعد مسئولي الزراعة والبيئة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني وكافة فئات المجتمع للترويج لمبادرة 100مليون شجرة وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها والعائد الاقتصادي الذي سيعود على المحافظة وفرص العمل التي ستوفرها المبادرة الرئاسية.

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وأشار المحافظ إلى أن حملة زراعة الأشجار من أهم الحملات البيئية التي تقوم بها المحافظة من أجل تحقيق التنمية المستدامة من جميع الجوانب، لافتا إلى تكليفه رؤساء الوحدات المحلية الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة لما لها من آثار إيجابية في الحد من التغيرات المناخية المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره وتحسين جودة الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

الاحتباس الحرارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين نوعية الهواء انبعاثات الاحتباس الحراري جهاز شئون البيئة

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