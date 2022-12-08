الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ماعت» ترأس قطاع البرامج المتداخلة في المجلس الاقتصادي التابع للاتحاد الإفريقي

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أُجريت الانتخابات على رؤساء القطاعات خلال فعاليات تشكيل الجمعية العمومية الرابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي (الإيكوسوك الأفريقي)، وفازت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة "قطاع البرامج المتداخلة"، بإجماع أصوات الجمعية العمومية المنعقدة في نيروبي كينيا من 6 – 9 ديسمبر 2022.

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وقام الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، بحلف اليمين أمام أعضاء الجمعية العمومية كرئيس لقطاع البرامج المتداخلة، المعنية بالتعاون الدولي وتحقيق الشراكات، والتعاون مع القطاعات المختلفة داخل الإيكوسوك في الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وغيرها.

وأكد الخبير الدولى أيمن عقيل، خلال حلف اليمين على احترام وتعزيز المبادئ الخاصة بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وأنه يسعى دائما للعمل في خدمة الشعوب الأفريقية، بما يحقق أجندة 2063 للتنمية المستدامة في أفريقيا.

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وقدم الخبير الدولى التهنئة لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الجديد السيد "خالد بودالي"، ورؤساء القطاعات الأخرى والأمانة العامة، متعهدًا بالعمل في إطار من التعاون والجدية، من أجل تحقيق مصالح القارة الأفريقية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار مسؤوليات مؤسسة ماعت ودورها في تحسين حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، و استكمالا لمسيرتها نحو تحقيق العدالة على مستوى القارة الأفريقية، باعتبارها منسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ولكونها عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

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الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام تمثل المجتمع المدني المصري في الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2026، وهي أعلى هيئة لصنع القرار والسياسات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

اتحاد الأفريقي التعاون الدولي التنمية المستدامة الحقوقي الدولي أيمن عقيل حقوق الانسان مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

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