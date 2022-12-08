الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لنقاش قتل مسنة وأحرق جثمانها بالإسكندرية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا للمتهم "ن.م.ف" نقاش، لاتهامه بقتل المجني عليها "ك.م.أ" وسرقتها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7101 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن المتهم "ن.م.ف" نقاش توجه إلي الفيلا سكن المجني عليها "ك.م.ا"، 70 سنة، ربة منزل، وذلك لمطالبتها بمبلغ مالي نظير قيامه بأعمال نقاشة وتشطيبات داخل الفيلا الخاصة بها، وهو مبلغ مالي قدرة 3700 جنيه، وعند وصوله إلي محل الواقعة شاهد باب الفيلا مغلقا، فقام بدفعه بقوة ودخل وشاهد المجني عليها في الحديقة، وحدثت بينهما مشادة ودفعها بقوة وهددته بالاستعانة بالجيران وطلب الشرطة له لسرقتها، وعند دفعها بقوة سقطت علي الأرض فاصطدمت رأسها بالرصيف، وسالت منها الدماء وأحضر عصا خشبية، وتعدى عليها بالضرب على رأسها عدة مرات حتى تأكد أنها توفيت، وأحضر سجادة من مسكنها ولفها بداخلها، وقام بإحضار مادة سريعة الاشتعال بنزين من داخل الفيلا وسكبها عليها، وأشعل النيران بها لفترة زمنية طويلة، وعقب التأكد من اختراق جثمانها بالكامل قام بإحضار سلاح أبيض سكين، وساطور من مسكنها وقطع باقي الجثمان، وقام بإلقاء تلك الأجزاء داخل مواسير الصرف الصحي، وبعد ذلك ألقى حافظتها وهاتفها داخل الصرف الصحى لعدم الوصول إليها، واستولي علي عدد 8 كيلو سكر و4 زجاجات زيت، 2 علبة صلصة، وجوال أرز و2 أسطوانة بوتاجاز، وفر هاربا مستغلا توكتوك.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية أصدرت حكمها بالإعدام على المتهم.

جنايات الإسكندرية الإعدام شنقا قسم شرطة برج العرب

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