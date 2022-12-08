الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق أتوبيس عزبة النخل 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس السائق المتهم بدهس 10 أشخاص بينهم أطفال، في الواقعة المعروفة بـ "حادث أتوبيس عزبة النخل"، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان التقرير الفني المبدئي للسيارة المتسببة في حادث عزبة النخل، كشف أن سبب اختلال عجلة القيادة من السائق الاتوبيس عدم وجود فرامل، بالإضافة إلى السرعة الزائدة التي كان يتحرك بها، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة منه، ولم يستطيع السيطرة أو التحكم في الاتوبيس، مما أسفر عن الحادث.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول مينى باص من أعلى الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم مينى باص أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية بعد انقطاع الفرامل، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وتم ضبط مالك الأتوبيس. وتحرر محضر بالواقعة.

قاضي المعارضات تجديد حبس دهس 10 أشخاص اتوبيس عزبة النخل حادث عزبة النخل

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