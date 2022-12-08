بقطعة حديدية.. تحقيقات موسعة في الشروع بقتل شاب بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها في واقعة الشروع في قتل شاب على يد آخر، بعدما استدرجه إلى مسكنه وكبّله بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح باستخدام قطعة حديدية بمنطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده انبعاث أصوات عالية واستغاثات من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود شاب مكبل الأيدي والأرجل وبه إصابات بالغة بمناطق متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب والشروع في قتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.