الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تسريبات عروض الوكلاء.. تفاصيل جلسة عبدالحفيظ التحذيرية مع لاعبى الأهلى

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى لاعبي الأهلي من الحديث مع وكلائهم بشأن عروض احتراف في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول، لـ"الدستور"، أن عبدالحفيظ أكد للاعبين أن النادي الأهلي لا يتعامل من خلال سياسة الضغط، لذلك وجه تحذيره من تسريب وكيل أي لاعب لأنباء خاصة بعروض احتراف في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة طالب اللاعبين بتحسن الأداء والحفاظ على النتائج وأن أي عرض رسمي يصل إلى النادي ستتم دراسته والموافقة عليه بشروط تناسب الفريق.

وجاءت تحذيرات سيد عبدالحفيظ بعدما شهدت الأيام الماضية تسريبا لـ«أفشة وحسين الشحات» لوجود عروض احتراف لكل منهما.

كولر: قدمنا مباراة كبيرة أمام المحلة.. وجماهير الأهلي تستحق التحية

وقال مارسيل كولر، أمس الأربعاء، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام غزل المحلة ونفذ اللاعبون كل ما طلبه الجهاز الفني خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق نجح في التحكم في الشوط الثاني وخلق فرص عديدة للتهديف، رغم بعض الأخطاء التي وقعت.

ووجه مارسيل كولر الشكر إلى الجماهير التي حرصت على التوافد من أكثر من محافظة وكان لهم دور كبير في تحفيز اللاعبين، مشددًا على أنهم يستحقون التحية.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي: «لا توجد مشاكل في المراكز، وتاو كان بحاجة إلى فرصة بعد تعافيه من الإصابة وقد عرفت أنه يجيد في مركز رأس الحربة، وقد أجاد بالفعل، وهو لاعب مميز ولديه قدرات كبيرة رغم عودته من الإصابة».

وأشار كولر إلى أن الفريق كان يؤدي بشكل هجومي وحصل على فرص عديدة سجل منها هدفين وأهدر فرصًا أخرى، وأنه في الشوط الثاني منح تعليمات مختلفة، وكل اللاعبين قدموا المطلوب منهم بجدارة.

وأكمل: «شاهدنا فريق المحلة جيدًا ودرسنا المنافس بشكل مناسب، ولم ألتفت إلى تاريخ المواجهات السابقة، وسعيد للغاية بهذا الفوز».

سيد عبدالحفيظ الاهلى محمد أفشة حسين الشحات الميركاتو الشتوي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

حقيقة تدريس الكيمياء لـ«5 ابتدائى» من العام المقبل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها فى البحيرة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

وزارتا التضامن والتعليم تطلقان برنامج الوقاية من المخدرات فى 6 آلاف مدرسة

وزيرة التضامن: 8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع بصندوق مكافحة الإدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث في ألمانيا، جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟