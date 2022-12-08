بعد تسريبات عروض الوكلاء.. تفاصيل جلسة عبدالحفيظ التحذيرية مع لاعبى الأهلى

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى لاعبي الأهلي من الحديث مع وكلائهم بشأن عروض احتراف في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول، لـ"الدستور"، أن عبدالحفيظ أكد للاعبين أن النادي الأهلي لا يتعامل من خلال سياسة الضغط، لذلك وجه تحذيره من تسريب وكيل أي لاعب لأنباء خاصة بعروض احتراف في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة طالب اللاعبين بتحسن الأداء والحفاظ على النتائج وأن أي عرض رسمي يصل إلى النادي ستتم دراسته والموافقة عليه بشروط تناسب الفريق.

وجاءت تحذيرات سيد عبدالحفيظ بعدما شهدت الأيام الماضية تسريبا لـ«أفشة وحسين الشحات» لوجود عروض احتراف لكل منهما.

كولر: قدمنا مباراة كبيرة أمام المحلة.. وجماهير الأهلي تستحق التحية

وقال مارسيل كولر، أمس الأربعاء، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام غزل المحلة ونفذ اللاعبون كل ما طلبه الجهاز الفني خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق نجح في التحكم في الشوط الثاني وخلق فرص عديدة للتهديف، رغم بعض الأخطاء التي وقعت.

ووجه مارسيل كولر الشكر إلى الجماهير التي حرصت على التوافد من أكثر من محافظة وكان لهم دور كبير في تحفيز اللاعبين، مشددًا على أنهم يستحقون التحية.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي: «لا توجد مشاكل في المراكز، وتاو كان بحاجة إلى فرصة بعد تعافيه من الإصابة وقد عرفت أنه يجيد في مركز رأس الحربة، وقد أجاد بالفعل، وهو لاعب مميز ولديه قدرات كبيرة رغم عودته من الإصابة».

وأشار كولر إلى أن الفريق كان يؤدي بشكل هجومي وحصل على فرص عديدة سجل منها هدفين وأهدر فرصًا أخرى، وأنه في الشوط الثاني منح تعليمات مختلفة، وكل اللاعبين قدموا المطلوب منهم بجدارة.

وأكمل: «شاهدنا فريق المحلة جيدًا ودرسنا المنافس بشكل مناسب، ولم ألتفت إلى تاريخ المواجهات السابقة، وسعيد للغاية بهذا الفوز».