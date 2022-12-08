الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تنهي احتجاج 160 عاملاً بشركة «ألفا لايت».. والعمل ينتظم

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح جهودها في فض احتجاج 160 عاملاً بشركة "ألفا لايت " لصناعة اللمبات بقويسنا بمحافظة المنوفية حيث استأنف العمال عملهم في جميع المواقع الإنتاجية بالشركة تأكيدا على حرصهم على زيادة الإنتاج، حيث استجابوا لتدخل ممثلي الوزارة الذين بدورهم استمعوا إلى مطالبهم.

وصرح ياسر الشربيني مدير عام  الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام الوزارة باستجابة العمال لطب الوزارة بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع القائم بينهم وبين إدارة الشركة بصورة ودية وفقا لأحكام القانون،واتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم وعدم تعطيل العمل والإنتاج، وأنه جرى الاتفاق على أن تبدأ جلسات التفاوض بمقر الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة، وبحضور ممثلي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وإدارة الشركة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الشربيني إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة كافة مواقع العمل، والتواصل مع جميع الأطراف في حال وجود نزاعات، وتفعيل وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية  لضمان استقرار علاقات العمل في كافة المنشآت وهو ما تسعى جميع الأجهزة التنفيذية بالوزارة لتحقيقه.

 

 

وزارة القوى العاملة احتجاج الفا لايت محافظة المنوفية منازعات العمل التفاوض

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