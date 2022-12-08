الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: تأسيس 222 شركة جديدة بالقطاع خلال أكتوبر الماضى

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أنه جرى تأسيس نحو 222 شركة جديدة بالقطاع خلال شهر أكتوبر 2022، برأسمال بلغت قيمته نحو 190.7 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 203 شركات خلال نفس الفترة 2021، برأسمال قيمته 68.73 مليون جنيه.

إنشاء 155 شركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

وأشار تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن الشركات الجديدة منها 155 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 65.58 مليون جنيه، و62 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 24.55 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 5 شركات برأسمال قيمته نحو 100.57 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه نفس الفترة من 2021 شملت إنشاء 128 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 48.77 مليون جنيه، ونحو 71 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 19.83 مليون جنيه، و4 شركات بمجال الاتصالات برأسمال قيمته 130 ألف جنيه.

الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بالقطاع

وأوضح التقرير، أنه جرى تأسيس نحو 225 شركة جديدة خلال سبتمبر 2022 برأسمال بلغت قيمته نحو 104.61 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات الجديدة توزعت 168 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 81.03 مليون جنيه، و54 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 23.51 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 3 شركات برأسمال بلغ قيمته 70 ألف جنيه.

إنشاء 155 شركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات الشركات الجديدة التي تم تاسيسها بالقطاع مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهر أكتوبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

حقيقة تدريس الكيمياء لـ«5 ابتدائى» من العام المقبل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها فى البحيرة

وزارتا التضامن والتعليم تطلقان برنامج الوقاية من المخدرات فى 6 آلاف مدرسة

وزيرة التضامن: 8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع بصندوق مكافحة الإدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث في ألمانيا، جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟