«الاتصالات»: تأسيس 222 شركة جديدة بالقطاع خلال أكتوبر الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن أنه جرى تأسيس نحو 222 شركة جديدة بالقطاع خلال شهر أكتوبر 2022، برأسمال بلغت قيمته نحو 190.7 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 203 شركات خلال نفس الفترة 2021، برأسمال قيمته 68.73 مليون جنيه.

إنشاء 155 شركة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

وأشار تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن الشركات الجديدة منها 155 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 65.58 مليون جنيه، و62 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 24.55 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 5 شركات برأسمال قيمته نحو 100.57 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه نفس الفترة من 2021 شملت إنشاء 128 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 48.77 مليون جنيه، ونحو 71 شركة بمجال خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 19.83 مليون جنيه، و4 شركات بمجال الاتصالات برأسمال قيمته 130 ألف جنيه.

الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بالقطاع

وأوضح التقرير، أنه جرى تأسيس نحو 225 شركة جديدة خلال سبتمبر 2022 برأسمال بلغت قيمته نحو 104.61 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات الجديدة توزعت 168 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال 81.03 مليون جنيه، و54 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 23.51 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 3 شركات برأسمال بلغ قيمته 70 ألف جنيه.