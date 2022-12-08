4 يمزّقون وجه شاب في روض الفرج: «ضربوني مكان أخويا التوأم»

أمرت نيابة روض الفرج، الخميس، بسرعة ضبط وإحضار 4 شباب شوهوا وجه طالب بروض الفرج.

كان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغا من شاب مفاده تعرضه لهجوم واعتداء من 4 أشخاص يستقلون دراجات نارية في أثناء سيره بالشارع.

وقال الشاب فى بلاغه إن المتهمين جيرانه وأن شقيقه التؤام تشاجر مع والدهم قبلها وتم عقد جلسة صلح بينهم.

وأضاف أن أبناء الجار رفضوا ذلك الصلح وترصدوا له ظنا منهم أنه شقيقه التوأم بسبب التشابه الكبير بينهما ومزقوا وجهه بالأسلحة البيضاء ما تسبب في إصابته بـ70 غرزة، وتم تحرير المحضر رقم 16999 لسنة 2022 جنح روض الفرج، ويكثف رجال المباحث جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.