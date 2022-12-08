الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مطار مرسي علم يستقبل 7 رحلات طيران أوروبية اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس 7 رحلات طيران دولية أوروبية قادمة من مطارات مختلفة ضمن 70 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بدأت منذ السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع غدًا الجمعة.

ووفقا لجداول الرحلات، يستقبل المطار اليوم الخميس رحلة من النمسا ورحلة من هولندا ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا وأخرى من التشيك ورحلة داخلية.

وخلال الأسبوع الحالي استقبل المطار 70 رحلة بينها 4 رحلات داخلية، و66 أوروبية قادمة من 9 دول.

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