مطار مرسي علم يستقبل 7 رحلات طيران أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس 7 رحلات طيران دولية أوروبية قادمة من مطارات مختلفة ضمن 70 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بدأت منذ السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع غدًا الجمعة.

ووفقا لجداول الرحلات، يستقبل المطار اليوم الخميس رحلة من النمسا ورحلة من هولندا ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا وأخرى من التشيك ورحلة داخلية.

وخلال الأسبوع الحالي استقبل المطار 70 رحلة بينها 4 رحلات داخلية، و66 أوروبية قادمة من 9 دول.