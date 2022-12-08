الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف هيكل عظمى للكائن البحرى العملاق «البليصور» فى أستراليا

اكتشاف هيكل عظمى
اكتشاف هيكل عظمى لكائن عملاق فى أستراليا

في أحدث اكتشاف سوف يساعد في حل ألغاز تتعلق بتطور الكائنات على الأرض، اكتشف علماء أحافير أستراليون في صحراء كوينزلاند، هيكلا عظميا كاملا لكائن زاحف بحري قديم عملاق طويل العنق، يبلغ عمره حوالي 100 مليون عام وفقا لما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

وقال الباحثون من متحف كوينزلاند وفقا لما نقلت الوكالة إن الكائن البحري العملاق الذي تم اكتشافه يدعى "البليصور" تم اكتشافه في منطقة ماكينلي النائية، ويمكن أن يساعد في حل ألغاز تتعلق بتطور الكائنات على الأرض.

 

وقال كبير العلماء بمتحف كوينزلاند، إسبن كنوتسن، في بيان: "كنا متحمسين للغاية عندما رأينا هذه الحفرية. إنها مثل حجر رشيد لعلم الأحافير البحرية لأنها قد تحمل مفتاحا لكشف تنوع وتطور البليصورات طويلة العنق في العصر الطباشيري بأستراليا".

 

وأضاف كنوتسن: "إنه أول رأس وجسم معروف للإلاسموصور الأسترالي، وهو بليصور عاش في عصر الديناصورات، وكان يتجول خلال أوائل العصر الطباشيري. عاش في بحر إرومانغا الذي غطى معظم المناطق الداخلية في أستراليا من 140 مليون إلى 100 مليون سنة مضت"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

 

اكتشاف حفريات ديناصورات من العصر الطباشيري جنوبي الصين

واكتشف باحثون صينيون حفريات أربعة أنواع من الديناصورات من العصر الطباشيري في محافظة "فوسوي" بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

وقال نائب رئيس متحف التاريخ الطبيعي في قوانغشي "مو جين يو" –في تصريح له- إن الحفريات لدنياصورات من الصربوديات والثروبودات والأورنيثوبودات وسيراتوسورس، وتم العثور عليها في حوض ناباي بالمنطقة، حيث تشمل العظام المكتشفة الأضلاع وعظم الفخذ وعظم الشظايا".

وتبلغ مساحة الحوض حوالي 150 كيلومترا مربعا، وهو واحد من الأماكن القليلة الغنية بالحفريات من العصر الطباشيري المبكر في آسيا، وعثر علماء الآثار على عدد كبير من حفريات الديناصورات في المنطقة منذ السبعينيات.

كوينزلاند لبليصور حجر رشيد علم الأحافير البحرية أستراليا العصر الطباشيري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

ضبط 930 جرام مشغولات ذهبية على جسد راكب بمطار القاهرة

دعاء و أذكار الصباح اليوم الخميس 8-12-2022

الخارجية الروسية: لن نقدم أى تنازلات فى مفاوضات التوازن الاستراتيجى مع الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟