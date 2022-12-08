اكتشاف هيكل عظمى للكائن البحرى العملاق «البليصور» فى أستراليا

في أحدث اكتشاف سوف يساعد في حل ألغاز تتعلق بتطور الكائنات على الأرض، اكتشف علماء أحافير أستراليون في صحراء كوينزلاند، هيكلا عظميا كاملا لكائن زاحف بحري قديم عملاق طويل العنق، يبلغ عمره حوالي 100 مليون عام وفقا لما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وقال الباحثون من متحف كوينزلاند وفقا لما نقلت الوكالة إن الكائن البحري العملاق الذي تم اكتشافه يدعى "البليصور" تم اكتشافه في منطقة ماكينلي النائية، ويمكن أن يساعد في حل ألغاز تتعلق بتطور الكائنات على الأرض.

وقال كبير العلماء بمتحف كوينزلاند، إسبن كنوتسن، في بيان: "كنا متحمسين للغاية عندما رأينا هذه الحفرية. إنها مثل حجر رشيد لعلم الأحافير البحرية لأنها قد تحمل مفتاحا لكشف تنوع وتطور البليصورات طويلة العنق في العصر الطباشيري بأستراليا".

وأضاف كنوتسن: "إنه أول رأس وجسم معروف للإلاسموصور الأسترالي، وهو بليصور عاش في عصر الديناصورات، وكان يتجول خلال أوائل العصر الطباشيري. عاش في بحر إرومانغا الذي غطى معظم المناطق الداخلية في أستراليا من 140 مليون إلى 100 مليون سنة مضت"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

اكتشاف حفريات ديناصورات من العصر الطباشيري جنوبي الصين

واكتشف باحثون صينيون حفريات أربعة أنواع من الديناصورات من العصر الطباشيري في محافظة "فوسوي" بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.



وقال نائب رئيس متحف التاريخ الطبيعي في قوانغشي "مو جين يو" –في تصريح له- إن الحفريات لدنياصورات من الصربوديات والثروبودات والأورنيثوبودات وسيراتوسورس، وتم العثور عليها في حوض ناباي بالمنطقة، حيث تشمل العظام المكتشفة الأضلاع وعظم الفخذ وعظم الشظايا".



وتبلغ مساحة الحوض حوالي 150 كيلومترا مربعا، وهو واحد من الأماكن القليلة الغنية بالحفريات من العصر الطباشيري المبكر في آسيا، وعثر علماء الآثار على عدد كبير من حفريات الديناصورات في المنطقة منذ السبعينيات.