الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طلب رسمى من الزمالك إلى رابطة الأندية بسبب حكم مباراة الطلائع

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية بشأن حكم مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وطالب الزمالك، في خطابه عدم إسناد أي مباراة للفريق في الموسم إلى الحكم أحمد الغندور أو طارق مجدي حكم تقنية الفيديو var.

جاء ذلك بسبب القرارات التحكيمية للثنائي في مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وكانت رابطة الأندية قد قررت تحويل طلب الزمالك إلى اتحاد الكرة من أجل مناقشته.

وحقق الزمالك فوزا كبيرا على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 43 وإمام عاشور في الدقيقة 57 وأحمد فتوح في الدقيقة 83 ويوسف أسامة نبيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

وارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

مرتضى منصور الزمالك طلائع الجيش الحكم أحمد الغندور الدورى المصرى

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