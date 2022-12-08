واشنطن: بوتين يستخف بالسلاح النووى

اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعدم المسؤولية" و"الاستخفاف" بالأسلحة النووية، في أعقاب إعلانه إمكانية استخدام بلاده الأسلحة النووية في حالات الدفاع عن نفسها فقط.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحفية إن "أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق"، واصفا حديث بوتين بأنه "فضفاض".

وجاءت تصريحات برايس تعليقا على إعلان بوتين بأن روسيا قد تلجأ لهذه الأسلحة "ردا على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر بوتين من تصاعد خطر الحرب النووية، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية "وسيلة للدفاع عن نفسها".

وردا على سؤال حول خطر نشوب حرب نووية عالمية، أشار بوتين إلى أن "مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".

وتابع: "نحن نعي طبيعة الأسلحة النووية، واستراتيجيتنا تنص على استخدامها فقط للدفاع، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية".