محمود شوقى: راحة سلبية للاعبى منتخب المغرب قبل لقاء البرتغال

قدمت المنتخبات العربية أداءً مشرفًا في فعاليات كأس العالم بقطر 2022، واستطاع منتخب المغرب تحقيق الفوز، أمس، على المنتخب الإسباني والصعود إلى الدور الـ8.

إصابات المنتخب المغربي

وقال محمود شوقي، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن المنتخب المغربي كان في راحة سلبية اليوم لجميع اللاعبين، خاصة في ظل تزايد حالة الإجهاد والمصابين بالمنتخب والذي بلغ عددهم خمسة لاعبين.

وأكد شوقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إصابات المنتخب المغربي غير مقلقة على الإطلاق بناء على تصريحات الفريق الطبي المغربي.

معسكر المنتخب المغربي

أضاف أن المعسكر المغربي شهد مساء أمس احتفالات حتى الصباح، وغدًا ستتم مواصلة التدريبات الرياضية استعدادًا لمنتخب البرتغال.