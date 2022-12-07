محمد سعدالدين: الانتهاء من إعداد وإقرار استراتيجية منتدى غاز المتوسط

قال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستخدمي الغاز المسال، إنه تم الانتهاء من إعداد وإقرار استراتيجية منتدى غاز شرق المتوسط طويلة الأجل.

مقومات التنمية

وأكد سعدالدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه الاستراتيجية تؤكد قوة شرق المتوسط وتوافر الكثير من مقومات التنمية والطاقة في هذا المكان.

وأضاف أن العالم يعاني من نقص في موارد الطاقة بصورة كبيرة، لهذا تسير مصر على قدم وساق إلى اكتشاف المزيد من حقول الغاز من أجل التصدير للخارج، حيث تم اكتشاف حقل مؤخرًا بسيناء.

الوقود الأحفوري

وأشار إلى أن من أهداف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة من أجل الحفاظ على المناخ من التلوث لحماية الكوكب.