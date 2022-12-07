الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقرية المعابدة الغربية فى أسيوط

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمنظومة الصحة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدات الصحية وإدخال عليها الأجهزة الطبية الحديثة لخدمة جميع السكان.

وقامت المبادرة بتطوير الوحدة الصحية داخل قرية «المعابدة الغربية» التابعة لمحافظة أسيوط، كما قامت بتنظيم قوافل طبية تجوب القرية للكشف والعلاج على المرضى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم .

قوافل طبية مستمرة لعلاج المواطنين

فى ذلك السياق قال محمد جابر، أحد سكان قرية «المعابدة الغربية» التابعة لمركز أبنوب، إن قريته كانت تفتقر الخدمات الطبية الأساسية، فى ظل وجود وحدة صحية بها خالية من أى أدوات أو مستلزمات طبية، ولا يوجد بها سوى طبيب وممرضة للكشف على المرضى.

وأضاف «جابر»: «فى ظل هذا الوضع المأساوى، كان أهالى القرية يذهبون إلى المدينة لتلقى العلاج، ما يجبرهم على قطع مسافات طويلة رغم مرضهم، الأمر الذى أدى إلى كثرة حالات الوفاة وتدهور أوضاع المرضى».

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» جاءت لتحسين هذا الوضع، والقضاء على الإهمال الموجود منذ سنوات داخل الوحدة الصحية الوحيدة فى القرية، وذلك بإحلالها وتجديدها، ومدها بالأجهزة الطبية الحديثة، بالتزامن مع إرسال قوافل طبية فى جميع التخصصات إلى القرية، وتوزيع الأدوية بالمجان على الأهالى. 

وأوضح أن الأطباء الموجودين فى هذه القوافل يوقعون الكشف الطبى على المرضى، ثم يعطونهم العلاج اللازم لحالاتهم، فى خطوات مستمرة بشكل متواصل، حتى يسهل على المريض تلقى العلاج اللازم لحالته دون الاضطرار لقطع مسافات طويلة بعيدًا عن القرية. 

وكشف عن نجاح مبادرة «حياة كريمة» فى علاج الكثير من أبناء القرية، وإعادة عافيتهم إليهم من جديد، بتطوير الوحدة الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهؤلاء المواطنين، لافتًا إلى أن أهالى القرية يتعاملون مع القائمين على المبادرة كأبنائهم، ويستقبلونهم بترحاب شديد.

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