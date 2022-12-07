مدرب المحلة يشيد بأداء لاعبيه رغم الخسارة من الأهلى بالدورى

أشاد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بأداء لاعبيه رغم الخسارة صفر / 2 من الأهلي، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية، إن فريقه قدم أداء جيدا، وكان يستطيع التسجيل في مرمي المنافس.

وأضاف: "سنحت لدينا فرصة في الشوط الأول للاعبنا باولن فوافي لو سجلها لتعادلنا وكان الأمر سيتغير في تلك المواجهة".

وأوضح: "الفريق يسير بشكل جيد وخسارة مباراة لا تعني نهاية الطريق، ولكن بطولة الدوري لا تزال طويلة".

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لغزل المحلة في الموسم الحالي، حيث توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس بترتيب المسابقة.