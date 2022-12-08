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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ارتفاع فى الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 8-12-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الخريفي الدافئ على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، مع استمرار برودة الطقس مساءً، وتكون الشبورة المائية على أغلب الطرق وخاصة الزراعية منها في ساعات الصباح الباكر، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 8-12-2022.

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حسب بيانها الصادر، أن يسود الطقس الخريفى ليكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا على كافة الأنحاء.

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وأضاف بيان الأرصاد الجوية أنه سترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

 

وحذرت السائقين من تكون شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة وهو طبيعي في الطقس الخريفي على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 

وحسب وصف خبراء الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم  فتتناقص درجات الليل الصغرى بالتزامن بشكل طفيف ليزداد الليل برودة بالإضافة إلى الصباح الباكر من كل يوم،  فيكون الشعور الطقس باردًا ليلًا بمجرد غروب الشمس مع برودة شتوية خفيفة في الأوقات المتأخرة والصباح الباكر.

 

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

 

ونوه خبراء الأرصاد بضرورة عدم تخفيف الملابس والانخداع بسطوع الشمس، حيث يفضل الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، وخاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

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درجات الحرارة المتوقعة 

 

  • القاهرة الكبرى  والوجه البحرى: العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

 

  • السواحل الشمالية:  العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

 

  • جنوب سيناء: العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

 

  • شمال الصعيد: العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة

 

  • جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة الصغرى  13 درجة
الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة الامطار

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وائل لطفي

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