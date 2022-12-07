الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

مواعيد صرف مرتبات
مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٢

مع انتشار شائعات صرف مرتبات ديسمبر قبل موعدها المعتاد لتزامنه مع نهاية العام الميلادي الجاري؛ يبحث الكثير من الموظفين عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، للتأكد من صدق هذه المعلومة من عدمها.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

نوضح لكم في هذا التقرير حقيقة مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، للموظفين العاملين بالدولة في مختلف الجهات والهيئات، وفقا لبيانات وزارة المالية.
 

كانت قد أعلنت وزارة المالية في بيان سابق لها عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لمدة 5 أيام يكون بداية من الخميس 22 ديسمبر، ثم يوم الأحد 25 ديسمبر والاثنين 26 ديسمبر والثلاثاء 27 ديسمبر والأربعاء 28 ديسمبر.

رفع الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه 
 

ومن المنتظر تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع مم 2700 جنيها إلى 3 آلاف جنيها وجاءت هذه الزيادة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وتعتبر هي الزيادة الثانية في عام واحد 2022، فبعد أن كانت 2400 جنيه تم رفعها إلى 2700 جنيه.

من المتوقع تطبيق الزيادة الجديدة بداية من يناير القادم 2023.

يبلغ عدد المستفيدين من قرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 4.6 مليون موظف مستفيد وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

تفاصيل زيادة المرتبات 2023

قبل الصرف بأيام.. ننشر جدول المرتبات الجديد بالزيادة للعاملين بالدولة


 

إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه 

كما تقرر إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية تُقدر بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية، تم صرفها منذ مرتبات نوفمبر الماضي.

مرتبات صرف مرتبات ديسمبر ديسمبر 2022 الحد الادنى للأجور صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 صرف مرتبات شهر ديسمبر وزارة المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

الولايات المتحدة: الإعدام العلنى الذي نفذته طالبان «تصرف حقير»

«اقتصادية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تتعلق بالأمور الحياتية

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

مؤسسي قيادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى يكشفون كواليس انطلاق «انتفاضة الحجارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟