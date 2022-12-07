تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

مع انتشار شائعات صرف مرتبات ديسمبر قبل موعدها المعتاد لتزامنه مع نهاية العام الميلادي الجاري؛ يبحث الكثير من الموظفين عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، للتأكد من صدق هذه المعلومة من عدمها.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

نوضح لكم في هذا التقرير حقيقة مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، للموظفين العاملين بالدولة في مختلف الجهات والهيئات، وفقا لبيانات وزارة المالية.



كانت قد أعلنت وزارة المالية في بيان سابق لها عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لمدة 5 أيام يكون بداية من الخميس 22 ديسمبر، ثم يوم الأحد 25 ديسمبر والاثنين 26 ديسمبر والثلاثاء 27 ديسمبر والأربعاء 28 ديسمبر.

رفع الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه



ومن المنتظر تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع مم 2700 جنيها إلى 3 آلاف جنيها وجاءت هذه الزيادة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وتعتبر هي الزيادة الثانية في عام واحد 2022، فبعد أن كانت 2400 جنيه تم رفعها إلى 2700 جنيه.

من المتوقع تطبيق الزيادة الجديدة بداية من يناير القادم 2023.

يبلغ عدد المستفيدين من قرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 4.6 مليون موظف مستفيد وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.





إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه

كما تقرر إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية تُقدر بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية، تم صرفها منذ مرتبات نوفمبر الماضي.